V ljubljanskem živalskem vrtu enkrat tedensko na koronavirus testirajo tudi živali

Ne le pri ljudeh, morebitne okužbe s koronavirusom spremljajo tudi pri živalih. Največkrat analizirajo njihove iztrebke, nekatere živali pa je možno naučiti tudi prav človeškega načina jemanja brisa – v nosu. In to enkrat tedensko počnejo tudi v ljubljanskem živalskem vrtu. Pravočasno odkrite okužbe in mutacije pa lahko preprečijo morebiten ponoven prenos na človeka. Katerim živalim vse jemljejo bris iz nosu in koliko časa potrebujejo, da žival v to prepričajo?