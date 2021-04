V ljubljanskem živalskem vrtu so se razveselili šimpanzovega mladiča

V ljubljanskem živalskem vrtu so se razveselili novega člana šimpanzje družine. 33-letni samec Boris in 22-letna samica Neža sta pet let po samički Leoni, kar je za šimpanze povsem normalna rodna doba, pričakala malega šimpanza Taja. Celotna družina je mladička lepo sprejela in se uspešno znašla v vzgojiteljski vlogi. Pri šimpanzih namreč za razliko od človeške vrste velja, da cela vas vzgaja enega dojenčka.

