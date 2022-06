V ljubljanski porodnišnici na voljo nadstandardne povsem zasebne sobe

V ljubljanski porodnišnici, kjer letno na svet prijoka od pet do šest tisoč novorojenčkov, bodo z naslednjim tednom novopečene mamice po porodu lahko okrevale tudi v povsem zasebnih sobah, v katerih bo lahko prisoten tudi partner. V sredo so namreč predstavili štiri nadstandardne sobe. Projekt, o katerem so razmišljali že dalj časa, a se zanj nikoli ni našlo denarja, jim je sedaj uspelo uresničiti s pomočjo donacije v vrednosti 120.000 evrov. Denar, ki ga bodo novopečene matere odštele za to sobo, pa nameravajo nameniti za izgradnjo še dodatnih tovrstnih sob.