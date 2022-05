Na Otoku odštevajo zadnje dni do množičnega praznovanja kraljičinega platinastega jubileja, 70. obletnice njene vladavine. Vlada je zato četrtek in petek razglasila za dela prosta dneva. V Londonu potekajo še zadnje priprave in generalke. Prvi veliki dogodek prazničnega podaljšanega vikenda bo v četrtek dopoldne, in sicer velika vojaška parada, veliki finale pa bodo nedeljske ulične zabave.