V Londonu zaužijejo več kokaina kot v Barceloni, Amsterdamu in Berlinu skupaj

V britanski prestolnici v povprečju vsak dan zaužijejo okoli 23 kilogramov kokaina, je pokazala zadnja analiza odpadnih voda. To je več kot v Barceloni, Amsterdamu in Berlinu skupaj. Londonski trg kokaina je trenutno vreden več kot milijardo evrov na leto.

Londončani porabijo 23 kilogramov čistega kokaina na dan. FOTO: Dreamstime

Londončani vsak dan v povprečju porabijo več kot pol milijona odmerkov kokaina, ki na črnem trgu stanejo okoli 2,75 milijona funtov (3,05 milijona evrov). To je dvakrat več kot v katerem koli drugem evropskem mestu, kažejo izsledki najnovejše raziskave, o kateri poroča britanski Sky News. Forenzični znanstveniki z Univerze King's College iz Londona so namreč znova testirali vzorce odpadnih voda v britanski prestolnici na benzoilekgonin (BE), biomarker kokaina, ki nastane v telesu med razkrajanjem te droge in se izloča z urinom. Z analizo teh vzorcev so ugotovili, da je povprečna dnevna količina zaužitega čistega kokaina v Londonu okoli 23 kilogramov. To je več kot v treh drugih mestih z najvišjo porabo kokaina skupaj. V Barceloni naj bi bila namreč povprečna poraba 12,74 kilograma, v Amsterdamu 4,62 kilograma in v Berlinu 4,62 kilograma kokaina na dan. Letna poraba kokaina v Londonu je torej po teh izračunih več kot osem ton. Glede na povprečne cene na črnem trgu to pomeni, da preprodajalci samo v britanski prestolnici s prodajo droge zaslužijo več kot milijardo funtov (1,1 milijarda evrov).

Več kot pol milijona odmerkov kokaina zaužijejo v Londonu vsak dan. FOTO: AP

Kokain v Londonu vsakdanja droga Analize so pokazale tudi, da uživanje kokaina ni omejeno le na konec tedna, kot je to v drugih evropskih državah, pač pa ga Londončani uživajo vsak dan v tednu."To je v nasprotju z drugimi mesti, kjer je izražena 'rekreativna' raba droge med vikendom, kokain pa je vsakdanja droga v Londonu," pravi forenzični znanstvenik Leon Barron z univerze, ki je opravila raziskavo. Ob tem so znanstveniki poudarili, da se količina – 23 kilogramov – nanaša le na čisti kokain in ne vključuje snovi, ki jih preprodajalci dodajajo drogi. Najpogosteje so to različni anestetiki. Poraba kokaina se je v Londonu med letoma 2011 in 2015 podvojila, od takrat pa se je nekoliko zmanjšala, kar bi lahko bil znak, da je trg prenasičen. "Rekel bi, da je London prišel do točke, ko je zasičen. Povpraševanje se je povečalo, cene so ostale nespremenjene, ljudje lahko do kokaina pridejo brez težav ... Rekel bi, da mu sledijo druga mesta," pravi Tony Saggers, nekdanji vodja oddelka za obravnavo drog pri nacionalni kriminalistični agenciji. Po deležu prebivalcev, ki uživajo kokain, prednjači Bristol Čeprav prednjači po zaužiti količini, pa London ni največji evropski porabnik kokaina po številu ljudi, ki ga redno uživajo. Največji delež prebivalstva, ki redno uživa kokain, je namreč v Bristolu – tudi v evropskem merilu je v samem vrhu.

Po deležu uživalcev kokaina glede na število prebivalcev je Bristol na vrhu lestvice. FOTO: Kanal A