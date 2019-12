Tudi to je Slovenija: 2.650 evrov bruto božičnice

Preverili smo, kako svoje zaposlene decembra razveselijo slovenska podjetja in kako radodarna so pri izplačevanju božičnic. Zaposlenim v LTH Castings se ponovno obeta najvišja, v samem vrhu pa so s svojimi božičnicami tudi farmacevtska podjetja.

VEČ VIDEOVSEBIN 01:28 Iz SVETA: Kje bodo dobili najvišje božičnice 02:46 Iz SVETA: Če ne bo božičnice, bodo ustavili stroje