V Madridu razstava Banksyjevih del brez njegove privolitve

Kustos razstave Aleksander Načkebijasi je Banksyjeva dela za postavitev, ki bo v Madridu na ogled do 10. marca 2019, izposodil od zasebnih zbirateljev. Umetnika je označil za fenomen in enega najbolj briljantnih in pomembnih avtorjev naše dobe.

Banksy ima do razstavljanja svojih del samosvoj pristop. Že avgusta se je zaradi postavitve razstave v Moskvi oglasil prek Instagrama, na katerem ima 5,1 milijona sledilcev. Zgrozil se je, da vstopnina za razstavo znaša 22 evrov in zapisal: "Rad bi, da bi se mi to zdelo smešno. Kaj je nasprotje LOL?"

Na opazko, da gre vendarle za njegovo razstavo, pa je umetnik odgovoril: "... ne vem, ali sem pravi naslov za pritožbe na posameznike, ki razobešajo slike brez dovoljenja."Umetnik sicer na svoji strani oboževalce opozarja na tovrstne postavitve, ki so organizirane brez njegove privolitve.