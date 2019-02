V makedonskem zaporu pretepli nekdanja ministra

V zvezi s tem so v sredo zvečer aretirali tudi nekdanjega predsednika parlamenta Trajka Veljanovskega , a so ga po krajšem zaslišanju na sodišču izpustili na prostost, po poročanju makedonskih medijev zato, ker se je skliceval na poslansko imuniteto. Državno tožilstvo je zaradi vdora v parlament uvedlo preiskavo tudi proti nekdanjemu premierju Nikoli Gruevskemu , ki je lani pobegnil na Madžarsko ter nekdanjemu pripadniku obveščevalne službe Nikoli Boškovskemu .

Nekdanja ministra iz vrst opozicijske stranke VMRO-DPMNE so prijeli v sredo zvečer zaradi suma, da sta sodelovala pri organizaciji nasilnega vdora v sobranje 27. aprila 2017, s katerim naj bi preprečili oblikovanje vlade Zorana Zaeva in v katerem je bilo ranjenih več kot sto ljudi.

Za nekdanjega ministra za promet Janakievskega in ministra za izobraževanje Ristovskega pa je sodišče v sredo zvečer odredilo 30-dnevni preiskovalni pripor.

V četrtek se je med zaporniki v skopskem zaporu Šutka vnela burna razprava, po kateri sta dva zapornika, obsojena zaradi terorizma, pretepla nekdanja ministra. Po poročanju makedonskih medijev gre za člana oborožene albanske skupine, ki naj bi bila odgovorna za krvave spopade v mestu Kumanovo maja 2015, v katerem je bilo ubitih 18 ljudi. V zvezi s temi spopadi so na dolgoletne zaporne kazni zaradi terorizma obsodili 37 ljudi.

Janakievskega so po pretepu prepeljali v bližnjo bolnišnico, a se je kasneje vrnil v zapor. Mediji so sprva poročali, da so nekdanjemu ministru v pretepu zlomili nogo, a se je kasneje izkazalo, da je utrpel le lažje poškodbe.