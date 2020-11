V mariborskem UKC začeli testirati spremljevalce porodnic

Vesna Mulej Bratec , ki je noseča prvič in ki jo do poroda loči le še mesec dni, si ne zna predstavljati, da bi rodila brez prisotnosti moža. Pravi namreč, da se ob rojstvu ne zgodi le rojstvo otroka. "To je v bistvu sveti trenutek. Takrat se rodi družina in prav je, da je prisoten tudi oče otroka," pravi.

Temu iz izkušenj prikimava tudi voditeljica športa na Pop TVNataša Gavranić, ki bo predvidoma čez mesec in pol povila drugega otroka. "To so taka čustva, taki trenutki, taka življenjska izkušnja – tako zame kot za partnerja–in ne želim, da bi mu bilo to odvzeto,"je povedala ter dodala, da bo seveda rodila tudi sama, če bo to potrebno."Ampak to je res neprecenljivo in vsekakor si želim, da bi bil zraven,"pravi.

V ljubljanski porodnišnici je prisotnost spremljevalca, če nima kliničnih znakov in je brez simptomov bolezni, dovoljena, a le od trenutka, ko je porodnico odpeljejo v porodno sobo. V Mariboru pa bodo partnerji oziroma spremljevalci tik pred porodom partnerice opravili hitri test.