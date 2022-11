Mošt se je v vino spremenil točno ob 11. uri in 11 minut. Največje martinovanje na prostem so po predolgih dveh letih premora spet pripravili v Mariboru. Tam mu rečejo kar štajersko novo leto. Tokrat v nekoliko razširjeni verziji. Poleg Trga Leona Štuklja, kjer se je znalo zbrati tudi do deset tisoč ljudi, se jim je letos v središču mesta pridružilo še pet prizorišč, in sicer Trg svobode, Grajski in Vodnikov trg, Koroška cesta ter Hiša Stare trte.