Štajerski prestolnici se obetajo številne podražitve. Mestni svet je namreč potrdil podražitev parkirnin in čiščenja odpadnih voda, potem ko so se že podražili vrtci in vstopnine za športne objekte. Še ta mesec naj bi se zvišale cene avtobusnega prevoza in cena za gondolo na Pohorje, ki naj bi prešla v tržno dejavnost, sledili bodo tudi pogrebnine, odvoz smeti in oskrba s pitno vodo.