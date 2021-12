V Mariboru pozivajo krvodajalce k darovanju: primanjkuje krvna skupina A+

Na ravni celotne države primanjkuje predvsem krvi skupine A+. Največje pomanjkanje pa trenutno beležijo v Mariboru, kjer poleg omenjene potrebujejo tudi kri skupine 0+ in vseh skupin z negativnim Rh-faktorjem. PCT-pogoj za darovalce ni potreben, ker transfuzija sodi med urgentne službe, je pa seveda nujno, da so darovalci zdravi, da niso bili v stiku z okuženimi, da jih, preden bi darovali kri, pokličejo in da se držijo dogovorjenega termina. Poleg rednih pa si v bolnišnicah seveda želijo tudi več mladih krvodajalcev.