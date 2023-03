V Mariboru se odpira nov center, ki bo nudil varno zavetje najmlajšim

V Mariboru bo od sobote dalje otrokom, ki so zaradi slabih družinskih razmer umaknjeni od doma, na voljo varno zatočišče. V začasni dom bodo nameščali otroke, stare do šest let, zanje pa bodo skrbeli vzgojitelji, ki se bodo trudili, da bodo otroci začutili toplino, ljubezen in varnost. V Sloveniji smo doslej imeli le krizni center za otroke Palčica, ki pa je na žalost vedno prezaseden, zato je bilo odprtje še enega nujno. Sprejemali bodo otroke s severovzhodnega dela države, v želji, da hiša ne bi bila nikoli polna.