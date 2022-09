V Mariboru slavnostno otvorili sosesko s 400 javnimi najemnimi stanovanji

Če si luksuznega stanovanja ne morete privoščiti, in najbrž si ga redko kdo lahko, pa so tu tudi najemniška stanovanja. V Mariboru so pod Pekrsko gorco slavnostno otvorili novo zgrajeno sosesko s 400 javnimi najemnimi stanovanji. Zgrajena so pod okriljem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, so energetsko varčna, zato bodo stroški, obljubljajo investitorji, zelo nizki. Najemnina pa tudi. Približno pet evrov na kvadratni meter. Komu vse bodo namenjena in po kakšnem ključu jih bodo razdeljevali?