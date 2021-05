V Mariboru soba za uničevanje, v kateri lahko razbijate kozarce in krožnike

To je edina taka soba v Sloveniji, pravi njen lastnik, ki je presenečen nad množičnim obiskom starejših, pa tudi otrok. Izkazalo se je, doda, da jih v uničevalno sobo pride bistveno več zaradi težav in jeze, ki jo imajo nakopičene v sebi in ne toliko iz zabave. Gre za uničevalno terapijo, doda, s čimer pa se športni psiholog Matej Lunežnik ne strinja. Ta namreč ocenjuje, da je za zdravo psiho človeka treba skrbeti drugače.

icon-expand