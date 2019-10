V Mariboru uspešno deaktivirali prvo bombo

V Mariboru so uspešno deaktivirali prvo od dveh letalskih bomb. Evakuacija se je pričela ob osmi uri, življenje v območju 300 metrov od kraja onesposobitve se je popolnoma ustavilo, prisotni so bili le policisti, gasilci, civilna zaščita in pirotehniki. Podžupan Peter Medved medtem priznava, da vse bombe niso pod nadzorom, zato bodo stroji znova zabrneli šele, ko bo jasno, da v tleh ni nobene več.

