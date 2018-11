V Marseillu med ruševinami našli že šest trupel

Po tem, ko so v torek izpod ruševin stavb v Marseillu potegnili trupli moškega in ženske, so danes našli še štiri trupla.

Reševalci sicer nadaljujejo z iskanjem, saj pogrešajo še dve osebi, delo pa jim otežuje močno deževje.

"Nadaljujemo z delom in upamo, da bomo našli preživele," je dejal vodja gasilcev Charles-Henri Garie.