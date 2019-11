V mednarodni operaciji proti goljufijam pri nakupu letalskih vozovnic aretirali 79 ljudi

Med operacijo proti goljufijam pri nakupu letalskih vozovnic so prejeli poročila o 165 sumljivih transakcijah. Po preiskavah so aretirali ali pridržali 79 ljudi, ki so potovali z letalskimi vozovnicami, kupljenimi z ukradenimi ali ponarejenimi podatki o kreditnih karticah, so navedli na Europolu.

V okviru mednarodne operacije so pretekli teden aretirali 79 ljudi zaradi suma, da so potovali z letalskimi vozovnicami, ki so jih kupili z ukradenimi ali ponarejenimi podatki o plačilnih karticah.

Brezmejne goljufije pri letalskih vozovnicah

"Goljufije pri letalskih vozovnicah so po naravi brezmejne. Te operacije so bile vrhunec večmesečnega podrobnega usklajevanja in načrtovanja med Europolom, varnostnimi silami, pravosodnimi in mejnimi agencijami, letalskimi podjetji in ponudniki kreditnih kartic. Je popoln primer tega, kako lahko s skupnimi močmi prispevamo k boju proti tem kriminalnim združbam, ki delujejo čez meje,"je povedal namestnik izvršnega direktorja operacij pri Europolu.

Tudi Interpolov direktor za organizirani kriminal Paul Stanfieldje poudaril pomen sodelovanja med pristojnimi agencijami ter tudi javnega in zasebnega sektorja v boju proti kriminalu, kot so goljufije pri kreditnih karticah.

Poleg Europola in Interpola so pri koordinaciji operacije, ki je potekala med 18. in 22. novembrom, sodelovale še pristojne oblasti v ZDA, Kanadi in Kolumbiji. V preiskavo pa je bilo vključenih 60 držav, 56 letalskih družb in 12 spletnih potovalnih agencij.

Letalska industrija sicer zaradi tovrstnih goljufij izgubi skoraj milijardo ameriških dolarjev na leto, navaja Europol.