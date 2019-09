V Mehiki v vodnjaku zakopanih več deset trupel

V mehiški zvezni državi Jalisco so našli več deset trupel, ki so bila zakopana v vodnjaku. Forenziki so že na delu in poskušajo identificirati najdene posmrtne ostanke.

Trupla, skrita v 119 črnih vreč, so našli potem, ko so se lokalni prebivalci začeli pritoževati nad neznosnim vonjem. Zvezna država Jalisco sicer velja za domovanje ene izmed najbolj nasilnih tolp v Mehiki, trupla pa predstavljajo že drugo tako obsežno najdbo posmrtnih ostankov letos. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Velika večina najdenih trupel je bila razkosanih na posamezne dele. Forenziki so jih poskušali sestaviti nazaj v prvotno stanje, da bi tako lažje identificirali žrtve. To jim je uspelo v 44 primerih, številna trupla pa še vedno ostajajo neidentificirana. Lokalna organizacija, specializirana za iskanje pogrešanih oseb, je pozvala mehiško vlado, da na teren pošlje večje število forenikov, ki bi pomagali preiskovati primere. Lokalni forenzični laboratorij namreč po njihovem mnenju nima potrebnih znanj, da bi lahko zaključil zahtevno preiskavo.