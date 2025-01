V Mengšu napet spor glede lokacije obnovljenega Marijinega znamenja

Obeležje je do leta 1955 stalo na Glavnem trgu, nato so ga podrli,12 let kasneje pa znova postavili pred cerkvijo svetega Mihaela. Župan podpira ohranitev te lokacije, a civilna iniciativa z več kot 1.500 podpisi zahteva vrnitev Marijinega kipa na prvotno mesto. Napetosti je dodatno zaostrila mengeška župnija, ki nasprotuje vnovični postavitvi kipa pred njeno cerkvijo. Zakaj 230 centimetrov visok in 700 kilogramov težak simbol vere in tradicije, za obnovo katerega je občina doslej odštela več kot 100 tisoč evrov, razdvaja krajane Mengša?