V Mestnem muzeju Ljubljana razstava o času pred epidemijo in po njej

Se še spomnite, kaj vse smo že preživeli in doživeli od tistega usodnega marca lani, ko je novi koronavirus naša življenja praktično čez noč obrnil na glavo? Zaščitne maske so postale del našega vsakdana, prvič pa smo bili priča praznim mestom, ulicam in cestam – prizorom, ki so spominjali na neke apokaliptične čase, kot jih po navadi vidimo v znanstveno-fantastičnih filmih. In prav življenje praznih ulic in vseh kontrastov časa pred pandemijo in med njo so zbrali v razstavi v Mestnem muzeju Ljubljana.