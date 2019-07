V milijonskem mestu Goma potrdili prvi primer ebole

Zaradi ebole je v zadnjem letu v Kongu umrlo že 1600 ljudi. Oblasti v Gomi so se tako že novembra lani začele pripravljati na morebitni izbruh tudi v tem mestu. Med drugim so že cepili 3000 zdravstvenih delavcev, poroča BBC.

Ob tem zatrjujejo, da so možnosti širitve okužbe v mestu z milijon prebivalci majhne. "Zaradi hitre identifikacije in izolacije bolnika, ter identifikacije vseh potnikov avtobusa iz Butembe, tveganje širitve po mestu Goma ostaja nizko."Voznika avtobusa in preostale potnike bodo cepili.

Virus ebola je eden od najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti, tudi do 60 odstotkov. Prenaša se s stikom s krvjo ali telesnimi tekočinami okuženih.

Svetovna zdravstvena organizacija je sprva upala, da bodo izbruh te izjemno nalezljive bolezni uspeli zajezili s cepljenjem, a njihova prizadevanja ogrožajo napadi lokalnih milic na zdravstvene centre, v katerih je bilo ubitih tudi več zdravstvenih delavcev. Prisotnost uporniških skupin na območjih Iturija in Severnega Kivuja pa otežuje dostop do prizadetih območij ter do ljudi, ki so bili v stiku z okuženimi. Prizadevanja pa otežuje tudi nezaupanje lokalnega prebivalstva do medicinskega osebja in zdravljenja.

Za najhujši izbruh ebole velja izbruh na območju Zahodne Afrike leta 2014, ki je prizadel predvsem Gvinejo, Liberijo in Sierro Leone, umrlo je 11.300 ljudi. Trenutni izbruh pa že velja za drugega največjega