V morje se je zrušilo ameriško vojaško letalo F-18

Letalo je, po poročanju pilotov, imelo mehanske napake, zaradi katerih je izstrelitev bila edina možnost. Pilota sta izstrelitev preživela, a ju je zaradi močnih sil, ki delujejo pri izstrelitvi, moral pregledati zdravnik. Kakor so poročali priWashington Post, gre že za drugo nesrečo na letalonosilki USS Ronald Reagan.

USS Ronald Reagan tako nima veliko sreče, saj je 19. oktobra helikopter MH-60 kmalu po vzletu treščil nazaj na palubo, pri tem se je ranilo 12 mornarjev in pilota. Poškodbe niso bile enostavne, saj so številni utrpeli zlome kosti, najhujše so evakuirali na Filipine.