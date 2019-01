V morje zabili poskusne pilote za most na Pelješac

Pred začetkom gradnje mostu na hrvaški Pelješac so kitajski izvajalci CRBC postavili gigantsko dvigalo. Začeli so z zabijanjem dveh 127 metrskih testnih pilotov v morsko dno. Most, vreden 420 milijonov evrov, je najdražja hrvaška infrastrukturna investicija, ki ga je projektiral slovenski inženir Marjan Pipenbaher.

Testiranje je potrebno zato, da bo investitor Hrvaške ceste preveril vso opremo in postopke, ki jih bo kitajski izvajalec uporablja pri gradnji mostu. Če bo šlo vse po načrtih in bodo piloti prestali teste, bodo prave pilote začeli zabijati na sredini zaliva, piše hrvaški Dubrovački vjesnik.

Z ogromnim dvigalom bodo delavci kitajskega konzorcija CRBC na dno morja najprej spustili, nato pa še zabili testna pilota. FOTO: Hrvatske ceste

Te dni so že porušili ostanke iz prejšnjih poskusov gradnje, ki so tam že več kot desetletje. Kitajski izvajalec se je po novem odločil, da bo vse pilote – okrog 130 – izdelal na Kitajskem in jih v kosu pripeljal na Hrvaško. Sprva pa so načrtovali, da jih bodo sestavili na Hrvaškem, poroča hrvaški Jutranji list.

Most bo sicer gradilo okrog 400 delavcev, od tega jih je 300 s Kitajske.Kot smo že poročali, je ta ogromna skulptura stvaritev Slovenca Marjana Pipenbaherja iz Maribora.Sprojektirala sta ga skupaj z danes že pokojnim hrvaškim kolegom Juretom Radićem.

Most na Pelješac so začeli graditi julija lani. Dolg bo 2404 metrov. Piloni bodo iz betona, konstrukcija jeklena - višine štiri metre in pol, širine dvaindvajset metrov in pol. Glavni razponi med piloni bodo pet krat 285 metrov. Pod njim bo lahko peljala 55 metrov visoka ladja, saj bo centralni razpon tako visok. —Marjan Pipenbaher

Pipenbaher, ki je svet oplemenitil z več kot 200 mostovi, je za naš portal že povedal, da ima most na Pelješac na njegoven seznamu posebno mesto, saj je imel pri projektiranju veliko svobodo. Lepo se mu tudi zdi, da so Hrvati upoštevali idejo, da na obeh koncih postavi razgledno ploščad s parkirišči. Zdi se mu namreč, da bo za ljudi prijetno, ko se bodo ustavili, si vzeli čas, se zazrli v prekrasen zaliv in gledali v most, ki so ga mnogi označili, da je prava estetska mojstrovina. "Lepota tega mostu je v tem, da je tako velik, hkrati pa je nežen in ima filigransko strukturo. To nista dva ogromna pilona, ki prebijeta prostor, ampak most ostaja linearen. Most torej ni ogromna vertikala, ampak se stopi v tem prostoru," vidi svojo stvaritev Pipenbaher. Največja problema, ki ju je moral upoštevati pri projektiranju, pa sta bila potresna in vetrna obremenitev.

Lepota mostu na Pelješac je v tem, da se zlije s prostorom, meni projektant Marjan Pipenbaher. FOTO: Miro Majcen