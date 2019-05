V morju pri Kornatih obtičal trajekt s 342 ljudmi

Trajekt je izplul v sredo zvečer iz Ancone, težave z motorji pa so se pojavile danes okoli 5. ure zjutraj v hrvaškem teritorialnem morju, približno deset milj južno od Kornatov, poročajo hrvaški mediji. Kot dodajajo, ima trajekt sedaj na razpolago samo en motor, ki omogoča zgolj ohranitev smeri plutja ob minimalni hitrosti.

Šef luške kapitanije v Šibeniku Robert Baljkas je za regionalno televiziji N1 povedal, da so v pomoč nekaj pred poldnevom poslali vlačilec iz Zadra. Po zadnjih podatkih bodo trajekt pripeljali v Split in ne v Zadar. Vlačilec naj bi prispel do ladje v približno dveh urah, a bo potreboval med osem in 12 ur, da bo prepeljal trajekt do Splita.