V morju tokrat 'parkiral' župan Trpnja: avtomobil dvignili z bagrom

Pri naselju Trpanj na pelješkem polotoku je dopoldne pristal še en avtomobil. Mazdo 6, katere lastnik je trpanjski župan Jakše Franković, so iz vode dvignili prostovoljni gasilci - in kar s pomočjo bagra. Sodeč po fotografijah in posnetkih, ki so jih objavili hrvaški mediji, je na vozilu nastala precejšnja škoda. Razbito je vetrobransko steklo, močno poškodovana so zadnja desna vrata ... Po neuradnih informacijah, ki jih navaja Jutarnji list, naj bi šlo za občinsko vozilo. Župan Franković za komentar - domnevno zaradi slabega počutja - ni dosegljiv. "Župana danes ni v službi in ni mu do pogovora z novinarji," je po poročanju hrvaškega časnika dejala neimenovana zaposlena na občini. So pa njegovi bližnji medtem sporočili, da ni poškodovan.