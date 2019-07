V Moskvi zahtevali svobodne volitve: 'Putin laže!'

Približno 20.000 protestnikov je na ulicah ruske prestolnice zahtevalo svobodne in poštene lokalne volitve. Oblasti namreč opozicijskim kandidatom preprečujejo sodelovanje na volitvah. "To je moje mesto," so med drugim vzklikali protestniki.

Več tisoč protestnikov, organizatorji številko postavljajo na več kot 20.000, mestne oblasti pa na okoli 12.000, je v Moskvi danes zahtevalo, da se opozicijskim kandidatom dovoli, da se registrirajo za septembrske lokalne volitve, kar so oblasti pred tem zavrnile in jim onemogočile sodelovanje na volitvah, kljub temu, da je vsak kandidat zbral vsaj 5000 podpisov, kot zahtevajo predpisi. Kandidaturo v mestni svet naj bi preprečili vsaj 30 kandidatom. Organizatorji dogodka so na Facebooku zapisali, da demonstrirajo za Rusijo"brez razbojnikov, prevarantov, goljufov in tatov", poroča BBC. Šlo naj bi za največji protest v zadnjih letih. FOTO: AP Na demonstracijah so se zbrali tudi vidnejši opozicijski voditelji, kot je Aleksej Navalni. Slednji je zbrani množici dejal:"Pokazali jim bomo, da je to nevarna igra. Borili se bomo za naše kandidate."Napovedal je, da bodo naslednji teden organizirali še večji protest, če oblasti ne registrirajo kandidatov. Protestniki so med drugim, po poročanju AFP, vzklikali"To je moje mesto."Putin laže, pa so se glasili napisi na plakatih. Putin laže, se je glasil napis na plakatih. FOTO: AP "Jezni smo, ker vlada stanje brez zakonov,"je povedal 21-letni študent Aleksander Polovinkin. Druga protestnica Elena Vaulina pa pravi: "Želim živeti v svobodni državi." Protesta se je udeležila tudi kandidatka Ljubov Sobol, ki že teden dni gladovno stavka in zahteva, da se ji dovoli sodelovanje na volitvah. 31-letna odvetnica je pred množico napovedala:"Prepričana sem, da bomo zmagali." Množico je nagovoril tudi najvidnejši opozicijski politik, Aleksej Navalni. FOTO: AP Podoben protestni shod je potekal že prejšnji teden, v podporo neodvisnim kandidatom na volitvah, policija pa je aretirala več deset ljudi. Do demonstracij pa prihaja v času, ko dolgoletnemu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinupo javnomnenjskih raziskavah podpora med Rusi pada, krepi pa se nezadovoljstvo zaradi vse slabšega življenjskega standarda, vse večje revščine in naraščajoče korupcije.