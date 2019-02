V Moskvi zaradi lažnih bombnih groženj evakuirali 50 tisoč ljudi

Rusijo je v zadnjem času zajel val lažnih groženj s podtaknjenimi bombami. Minuli teden so morali v Sankt Peterburgu evakuirati ljudi iz 55 zgradb, o bombnih grožnjah so poročali tudi iz Krasnojarska in Volgograda.

Kot so poročali ruski mediji, so danes grožnje prejeli v 90 zgradbah v Moskvi in več kot 40 v njeni okolici. Številne grožnje so bile poslane po elektronski pošti, vse pa so vsebovale zelo podobno besedilo.

Iz ruske državne univerze za humanistične vede v središču Moskve so po prejeti grožnji evakuirali več sto študentov, predavanja pa so odpovedali.