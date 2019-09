Na urgenci Splošne bolnišnice Murska Sobota sta se pred očmi prestrašenih pacientov in zdravstvenega osebja spopadli dve skupini. Povod naj bi bil spor med dvema dekletoma, nato pa so tja s kiji in palicami pridivjali njuni kolegi. Med pretepom in glasnim kričanjem so odvrgli dve pločevinki solzivca, zato je v čakalnici nastala splošna panika, urgenca pa je bila skoraj dve uri ohromljena.