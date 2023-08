Dan solidarnosti se je v Mozirju začel že okoli osme ure zjutraj, ko so pred gasilski dom začele prihajati prve skupine prostovoljcev in prostovoljk. Vsi so bili polno opremljeni z lopatami, grabljami, samokolnicami, pa tudi dobrega razpoloženja ni manjkalo. Približno tisoč prostovoljcev se je razporedilo na različnih lokacijah. Ker je to že deseti dan prostovoljstva in dela, jim je ostalo bolj kot ne čiščenje okolice.