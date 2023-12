Praznike si težko predstavljamo brez lučk in letos jih je 1,8 milijona zasvetilo v Mozirskem gaju. Niso verjeli, da jim bo uspelo, saj so v avgustovskih poplavah utrpeli milijonsko škodo. Mislili so, da bodo ostali brez vsega, a so s pomočjo gradbene mehanizacije in številnih prostovoljcev uspeli popraviti uničeno infrastrukturo, urediti poškodovane sprehajalne steze in na novo zasaditi nekaj cvetličnih gredic.