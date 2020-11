V Murski Soboti zaradi covid-19 zmanjkuje prostora za pokojne

Ob visoki umrljivosti zaradi covida so se po mariborskem UKC zdaj težave s prostorom za primerno in pietetno shranjevanje umrlih pojavile še v bolnišnici Murska Sobota, torej v najhuje prizadeti slovenski regiji. Prostora imajo za deset umrlih, a realnost je zdaj drugačna in zato so morali v murskosoboški bolnišnici za sprotni odvoz trupel in njihovo hrambo do kremiranja ali pokopa zaprositi tamkajšnje komunalno podjetje, ki se ukvarja tudi s pogrebnimi storitvami. A tudi tam druge rešitve, kot da na hitro pripravijo rezervne prostore, med drugim tudi eno od mrliških vežic, skorajda niso imeli.