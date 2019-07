V največjem evropskem akvariju izbruhnil požar

Okoli 11.ure zjutraj je v akvariju Oceanografic v španski Valencii izbruhnil požar, ki so ga gasilci pogasili v 20 minutah. Lokalne oblasti so ob tem evakuirale skoraj 2.000 obiskovalcev in 350 zaposlenih.

Vzrok požara še ni znan, po prvih podatkih pa je zagorel umetni stolp na območju, kjer lahko obiskovalci opazujejo morske pse. Kot so povedali gasilci, je materialna škoda majhna, a akvarij zaradi varnostnih razlogov danes ostaja zaprt.

Ob izbruhu požara je v akvariju zavladala panika. Po podatkih policije ni bil poškodovan nihče, na varnem pa so tudi vse živali. Oceanografic sicer velja za eno največjih turističnih atrakcij v Valencii, hkrati pa je tudi največji akvarij v Evropi.