V največji demokraciji na svetu slavil Narendra Modi

48-letni Gandhi je doživel tudi sramoten osebni poraz, saj prvič po letu 2004 ni bil izvoljen v mestu Amethi v zvezni državi Uttar Pradesh, ki so ga člani njegove družine desetletja zastopali v indijskem parlamentu. Pred njim so bili tam izvoljeni njegova mati in bivša predsednica Kongresne stranke Sonia Gandhi , njegov oče, bivši premier Rajiv Gandhi ter njegov stric Sanjay Gandhi . Premagala ga je kandidatka BJP Smriti Irani , bivša zvezda televizijske žajfnice, ki je bila ministrica v Modijevi vladi.

Na tokratnih volitvah, ki so v sedmih fazah potekale od 11. aprila do 19. maja, je opozicijska Kongresna stranka Rahula Gandhija po doslej preštetih glasovih dobila 51 poslancev, skupaj z zaveznicami pa manj kot sto.

Na sedežih stranke BJP v več mestih so proslavili zmago s plesom, ob zvokih bobnov, vzklikanju sloganov in plapolanju zastav stranke.

V nagovoru množici privržencev na sedežu svoje stranke v New Delhiju je nato izjavil, da njegova stranka ne bo nikoli obupala nad svojimi ideali in kulturo. Poudaril je, da gre za zmago Indijcev in da bo njegova nova vlada vključujoča ter da je njegova stranka zavezana ustavi.

"Skupaj rastemo. Skupaj uspevamo. Skupaj bomo zgradili močno in vključujočo Indijo. Indija je znova zmagala!"je tvitnil Modi, ko so rezultati največjih volitev na svetu postali jasni.

V času njegovega mandata se je povečalo tudi število linčanj muslimanov in pripadnikov najnižje kaste, dalitov, zaradi uživanja govedine ter zakola in prodaje za hindujce svetih krav. Več mest z imeni iz časov muslimanskih vladarjev so preimenovali, v učbenikih pa so zmanjšali prispevek muslimanov državi.

Sebe opisuje kot žilavega človeka, ki varuje nacionalno varnost in hindujske vrednote Indije, vzhajajoče svetovne sile. Kot premier pa ni izpolnil vseh obljubljenih gospodarskih reform, medtem ko so v gospodarstvu še vedno nezadovoljni zaradi njegove nenadne odločitve, ko je leta 2016 čez noč umaknil iz obtoka vse bankovce višje vrednosti v boju proti sivi ekonomiji.

Na te največje volitve v zgodovini človeštva je bilo na okoli milijon volišč povabljenih več kot 900 milijonov volivcev - kar 83 milijonov več kot na volitvah leta 2014. Volilna udeležba je bila okoli 65-odstotna. Potekale so v sedmih fazah zaradi tehnične zahtevnosti spričo velikega števila volivcev, pa tudi tveganja nasilja v državi. Končni izidi naj bi bili znani te dni.

Pakistanski premierImran Kan je čestital Modiju ob zmagi in dejal, da se že veseli delovanja"za mir, napredek in blaginje v Južni Aziji". To je dejal le nekaj ur po tistem, ko je pakistanska vojska sporočila, da je preizkusila balistično raketo zemlja-zemlja, ki lahko nosi konvencionalno ali jedrsko bojno glavo. Preizkus je izvedla dan po indijskem raketnem preizkusu.