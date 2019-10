V nakupovalnem središču v Manchestru z nožem poškodoval štiri osebe

Po poročanju BBC so eno osebo policisti že prijeli. Kot poroča Sky newsnaj bi bil prijeti moški star okoli 40 let. Na spletu je že zaokrožil posnetek aretacije. Zaradi incidenta so ustavili tudi tramvaje na mestnem trgu Exchange. Iz nakupovalnega središča, kjer je zavladala panika, so evakuirali več sto ljudi.