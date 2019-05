V napadih v Gazi umrla nosečnica in njen 14-mesečni otrok

Ob začetku zasedanja vlade je premierBenjamin Netanjahu danes dejal, da je vojski zjutraj naročil "nadaljevanje obsežnih napadov na teroristične elemente v Gazi in ukazal, naj okrepijo svoje sile okoli Gaze s tanki, artilerijo in kopenskimi silami".

Z območja Gaze so danes zjutraj proti Izraelu poletele nove rakete. Po navedbah Izraela je iz Gaze od sobote poletelo 450 raket, izraelski protiraketni sistem pa je prestregel več kot 150 raket. Izraelska vojska je odgovorila z letalskim napadi in tankovskim obstreljevanjem položajev skrajne palestinske skupine Hamas na območju Gaze. Po lastnih navedbah so zadeli okoli 220 položajev, med drugim pa so poškodovali tudi stavbo turške tiskovne agencije Anadolu.

Po navedbah palestinskih oblasti je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj devet Palestincev, med njimi dva skrajneža ter nosečnica in njen 14-mesečni otrok. Izrael sicer zanika, da so v napadih ubili nosečnico in njenega otroka ter za njuno smrt krivi izstrelek Hamasa, ki naj bi zašel z načrtovane poti.