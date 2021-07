Po strelskem napadu na nizozemskega novinarja prijeli tri osumljence

V Amsterdamu je bil v napadu hudo ranjen ugledni preiskovalni novinar Peter R. de Vries, ki je za zapahe spravil kar nekaj šefov kriminalnih združb. Zdravniki se še borijo za življenje 64-letnika. Nizozemski premier Mark Rutte je dejal, da je bil to napad tako na pogumnega novinarja kot na svobodo medijev. De Vries, napadalec ga je ustrelil ravno, ko je zapustil televizijski studio, na Nizozemskem velja za nacionalnega heroja. Policija je po njegovi zaslugi rešila več odmevnih kriminalnih primerov. Novinarju so zato nenehno grozili s smrtjo. To je že četrti napad na novinarje v Evropi, ki so preiskovali kriminal in korupcijo. Vsi trije prejšnji napadi so se končali s smrtjo novinarja.

icon-expand