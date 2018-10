V napadu IS ubitih najmanj 41 sirskih borcev

Do bojev po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravic e s sedežem v Londonu prihaja v utrdbi Islamske države (IS) Hažin. Tam je IS v odgovor na napade Sirskih demokratičnih sil (SDF) v boj ponoči poslal več samomorilskih bombnih napadalcev.

Skrajneži so izkoristili slabo vreme v regiji, ki je prizemljilo letala ZDA in njihovih zaveznic, ki podpirajo SDF.

Septembra je SDF sporočil, da so njegovi borci začeli zaključno fazo kampanje proti IS v sirski vzhodni provinci Deir Ezor. IS še naprej obvladuje manjša območja v vzhodni in južni Siriji.

Od 10. septembra je v Hažinu po navedbah observatorija umrlo 270 borcev SDF in 496 pripadnikov IS. Na območju naj bi sicer vztrajalo še okoli 2000 borcev IS.