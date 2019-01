V napadu na hotelski kompleks v Nairobiju najmanj 14 mrtvih

"Potrdim lahko, da se je pred kako uro končala varnostna operacija v kompleksu DusitD2 in da so vsi teroristi uničeni", je okoli 9. ure (po našem času) sporočil Kenyatta. Dodal je, da imajo doslej potrjenih 14 smrtnih žrtev med civilisti ter da so tudi ranjeni. Policijski viri so pred tem sicer poročali o 15 mrtvih, med njimi sta tudi Britanec in Američan. Po njegovih besedah so iz kompleksa rešili 700 civilistov, ni pa pojasnil, ali se kdo tam še vedno skriva.

Kenijski predsednik Uhuru Kenyatta je danes sporočil, da so po skoraj 20-urni operaciji varnostne sile ubile vse teroriste, ki so v torek napadli prestižni hotelski kompleks v kenijski prestolnici Nairobi .

Na nadzornih kamerah, posnetke katerih so predvajale televizije, je bilo videti štiri v črno oblečene in močno oborožene napadalce, ko so ob začetku napada vstopili na dvorišče kompleksa.

Nato so napadalci vdrli v hotel, kjer so se skrili in nekaj ljudi vzeli za talce, medtem ko se je več sto civilistov zavarovalo v pričakovanju rešitve ali pa so pobegnili.

Varnostne sile so si vso noč prizadevale zavarovati hotelski kompleks, ki obsega hotel s 101 sobo, restavracijo, zdravilišče ter urade.

Policijski vir je zjutraj opozoril, da do delov kompleksa varnostne sile še niso uspele priti.

Po 12 urah (danes okoli 3.30 po lokalnem času) je bila nazadnje izpuščena skupina več deset ljudi, sledila so nova streljanja in eksplozije. O posameznem streljanju so poročali tudi danes. Policijski vir je zjutraj dejal, da napad še zdaleč ni končan in da menijo, da so v kompleksu še vedno dva ali trije napadalci.

Odgovornost za napad je prevzela somalijska teroristična skupina Al Šabab, ki je povezana z Al Kaido.

Luksuzni kompleks se nahaja nedaleč od nakupovalnega središče Westgate, kjer je bilo v terorističnem napadu Al Šababa leta 2013 ubitih najmanj 67 ljudi. V Keniji so napadi pogosti, predvsem odkar kenijske varnostne sile sosednji Somaliji pomagajo v boju proti Al Šababu.