V napadu z nožem na železniški postaji v Manchestru trije ranjeni

Ko je začel hoditi proti njemu, pravi, je bil blizu tega, da bi skočil na tire, saj je imel napadalec v rokah dolg kuhinjski nož."Videl sem policiste, ki se mu približujejo, on pa je še naprej hodil proti meni. V rokah je imel velik kuhinjski nož s črnim ročajem in približno 30-centimetrskim rezilom. Začutil sem strah, čisti strah."

Moški je okoli 20.50 po srednjeevropskem času najprej napadel moškega in žensko, stara okoli 50 let, ki sta stala na železniški postaji Victoria. Njune poškodbe so resne, nista pa v smrtni nevarnosti, so povedali policisti.

25-letnika moralo obvladati več policistov

Policisti, bilo jih je šest ali sedem, so skočili nanj in ga podrli na tla. Da so ga obvladali, so morali uporabiti solzivec, saj se je moški aretaciji upiral. "Bil je zelo agresiven in odločen, da bo ranil še več ljudi, kot jih je. Bilo je grozno!" je še opisal Clack.

Med prerivanjem je bil ranjen tudi 30-letni policist, ki ga je napadalec zabodel v ramo. Njegove poškodbe niso hude in so ga že odpustili iz bolnišnice.

25-letnega napadalca so policisti prijeli zaradi suma poskusa umora. Zasegli so mu dva noža, policija pa še opravlja ogled kraja dogodka, poroča Sky News.