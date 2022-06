V Narodnem muzeju odpovedana razstava del znanih umetnikov

Zakaj bi hodili v Luvre, Tate in Metropolitan, če si lahko 160 vrhunskih del izjemnih slikarjev 19. in 20. stoletja, kot so Picasso, Cezanne, Miro, ogledate v Narodnem muzeju Slovenije? Pri nas bi se morala odpreti razstava, kot je pri nas verjetno še ni bilo. 160 del iz zasebne zbirke je muzeju posodila družina Boljkovac. Vrednost zbirke bi bila več kot milijardo evrov. A se je zapletlo. Kot je prvi poročal portal N1, so likovni kritiki že pred odprtjem opozarjali, da gre za velik škandal, saj da slike niso originalne, ampak gre za v nebo vpijoče ponaredke. Na ministrstvu pravijo, da zaenkrat o avtentičnosti del niso govorili, da je bila razstava odpovedana, ker ni bila uvrščena v letni program muzeja, ki ga je potrdilo tudi kulturno ministrstvo, niso pa preverjali avtentičnosti del, saj, kot je dejala ministrica Asta Vrečko, to ni njihova pristojnost.