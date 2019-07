V narodnem parku Yellowstone bizon v zrak vrgel devetletno deklico

Incident se je zgodil blizu enega izmed najbolj znanih gejzirjev "Old Faithfull" oziroma "Stari zanesljivi", posnetek pa je zaokrožil po spletu. Na njem je razvidno, da se je bizon sprva mirno pasel, nato pa se iznenada zapodil v skupino približno 50 obiskovalcev. Ti so se kriče razbežali, devetletno deklico pa je bizon dobesedno vrgel v zrak. Deklica je bila ranjena, oskrbelo jo je medicinsko osebje parka. Obseg njenih poškodb ni znan.

Priče dogodka so kasneje povedale, da je skupina obiskovalcev že dobrih 20 minut pred napadom obkrožala bizona, bili so mu veliko bližje, kot priporočajo oblasti parka. V izjavi za javnost so v parku Yellowstone tako za incident okrivili prav bližino obiskovalcev in ponovili, da naj turisti ostanejo na razdalji vsaj 23 metrov od večjih živali."Prostoživeče živali v narodnem parku Yellowstone so divje. Ko je žival blizu poti, pešpoti, parkirišča, ji dajte prostor. Če je potrebno se obrnite in pojdite v drugo smer,"so še zapisali.

18-letna Hailey Dayton, ki je posnela celotni dogodek, pa je po poročanju BBCdejala, da je celo videla obiskovalce, ki so se celo dotikali bizona. "Ljudje in hrup so ga vznemirjali, zato je iznenada napadel," je povedala za NBC News.

Gre za še enega v vrsti incidentov, saj obiskovalci pogosto ne upoštevajo opozoril parka, in se v upanju na čim bolj vznemirljiv 'selfie' približajo živalim nevarno blizu. V parku, ki ga letno obišče približno tri milijone ljudi, živi 4527 bizonov. Ti lahko tečejo trikrat hitreje kot človek.