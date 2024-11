V naselju Žabjak odklopili nelegalne vodovodne priključke

Policijske enote so v Žabjaku spremljale delavce novomeške komunale, ki so prišli opravit svoje delo, in sicer odklopiti nelegalne vodovodne priključke. Izguba Komunale je bila namreč vsako leto večja. Prebivalcem Žabjaka so sicer ponudili legalizacijo priključkov in 14 družin se je za to tudi odločilo. A je bilo še enkrat več takšnih, ki tega niso storili, vodo pa so vseeno imeli. Da ne bi na koncu prišlo do tega, da vode ne bi plačeval nihče, so se na Komunali odločili ukrepati.