V nasilju na protestih v Kataloniji ranjenih 182 ljudi

V Kataloniji je na protestih proti visokih zapornim kaznim za nekdanje katalonske voditelje ranjenih 182 ljudi, ki so jim morali nuditi zdravniško pomoč, so sporočile tamkajšnje zdravstvene službe. Policija je aretirala 83 protestnikov. Ti so metali kamenje in kovinske predmete, policisti so se odzvali z gumijastimi naboji in solzivcem.

Na protestih v Barceloni je v petek že peto noč zapored izbruhnilo nasilje. Na ulicah katalonske prestolnice se je po podatkih lokalne policije zbralo več kot pol milijona ljudi. Znova so izbruhnili spopadi med protestniki, ki so zažigali smetnjake in pohištvo, ter policisti. FOTO: AP Samo v Barceloni je bilo v protestih ranjenih 152 ljudi, številni so bili ranjeni tudi v Gironi in Tarragoni. Že pred tem ranjenih okoli 500 ljudi Reševalci so že pred tem poročali, da je bilo od ponedeljka, ko so se v Kataloniji začeli protesti, v spopadih s policisti ranjenih že približno 500 ljudi. V središču Barcelone so se radikalni aktivisti za neodvisnost Katalonije v petek zvečer spopadli z varnostnimi silami. FOTO: AP Špansko notranje ministrstvo je sporočilo, da so v nočnem nasilju aretirali 83 ljudi, že pred tem pa so jih aretirali 128. V središču Barcelone so se radikalni aktivisti za neodvisnost Katalonije v petek zvečer spopadli z varnostnimi silami, metali so kamenje ali kovinske predmete, policisti pa so se odzvali z gumijastimi naboji in solzivcem. V Kataloniji je v petek sicer potekala splošna stavka, zaradi katere so bili moteni cestni, železniški in letalski promet. Tudi davi je bila zaradi protestov zaprta avtocesta v smeri proti Franciji.