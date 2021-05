V nedeljo so potrdili le 83 okužb, delež pozitivnih testov je bil manj kot 6-odstoten. Nazadnje smo v Sloveniji manj kot 100 okužb potrdili 4. oktobra lani. Teden tako začenjamo s spodbudnimi številkami, kajti tudi sedemdnevno povprečje, ki je odločilno za to, kdaj se bo država obarvala v zeleno in kdaj bo padla večina omejitev, znaša 333.

icon-expand