V nedeljo največji delež pozitivnih testov doslej, Poklukar znova poziva k cepljenju

Za nami je, kar se tiče števila okužb, najhujša nedelja doslej, odkar se soočamo s koronavirusom. Znašli smo se v najhujši zdravstveni krizi v zgodovini države, opozarjajo na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Da so razmere izjemno resne, pa poudarja tudi minister za zdravje Janez Poklukar in Slovence znova poziva, cepite se in spoštujte ukrepe.

