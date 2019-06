V Nemčiji aretirali bosanskega državljana v povezavi z napadi v Parizu leta 2015

V Nemčiji naj bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP aretirali bosanskega državljana v povezavi z napadi v Parizu leta 2015. Aretirali naj bi ga zaradi"pomoči teroristični organizaciji, povezani s terorističnimi napadi, vključno z napadom na klub Bataclan 13. novembra leta 2015," so v skupni izjavi zapisale nemške oblasti. Evropski nalog za njegovo aretacijo naj bi izdale belgijske oblasti. Te so decembra lani aretirale osumljenca Mohameda E ., saj naj bi bil povezan z enim glavnih osumljencev v napadih, belgijskim državljanom Mohamedom Bakkalijem . Slednjega so prijeli konec novembra 2015 in naj bi bil odgovoren za logistiko v napadi h. Januarja 2018 ga je Belgija izročila Franciji.

13. novembra 2015 so Francijo pretresli najhujši teroristični napadi v zgodovini države. V nizu napadov na šestih lokacijah v Parizu so islamisti z avtomatskimi puškami in eksplozivom napadli koncertno dvorano Bataclan, več restavracij in barov v vzhodnem delu Pariza, eksplozije pa so odjeknile tudi ob stadionu State de France. Umrlo je 130 ljudi, več kot 350 je bilo ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država.