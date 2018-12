V Nemčiji aretirali četrtega domnevnega načrtovalca terorističnega napada

Policija je včeraj v okviru preiskave domnevnega načrtovanja terorističnega napada aretirala 53-letnika pri vstopu v državo. Že v sredo pa je policija aretirala 39-letno žensko in dva moška, stara 33 in 49 let. Vsi so trenutno v pridržanju.

Moški, ki so ga aretirali v nedeljo, je brat 49-letnika. Policisti sumijo, da je posedoval in tihotapil orožje. V okviru preiskave so sicer aretirali še enega moškega, a so ga kasneje izpustili.