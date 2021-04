V Nemčiji in Avstriji otrokom prijazna metoda za testiranje, ki spominja na lizike

Če je cepljenje s cepivom podjetij Pfizer in BioNTech pogojno dovoljeno za cepljenje starejših od 16 let v ZDA in EU, zdaj ti dve podjetji že delata na raziskavah za razvoj cepiva, ki bi omogočilo cepljenje praktično celotne populacije. Pretekle izkušnje učijo, da ni vsako cepivo ustrezno za otroke, zato že potekajo testiranja na otrocih od šest do 11 let. Farmacevtski podjetji načrtujeta tudi novo različico cepiva, ki bi omogočalo lažje shranjevanje, saj to ne bi bilo več potrebno na minus 70 stopinjah Celzija.

