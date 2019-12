V Nemčiji obsežna racija zaradi suma goljufije z zdravili za raka

V zveznih deželah Hamburg, Schleswig-Holstein in Spodnja Saška je bilo na delu 420 policistov in šest tožilcev. Tarča preiskave je bilo 14 osumljencev, vključno z devetimi zdravniki, tremi farmacevti in dvema vodilnima uslužbencema farmacevtskih podjetij.

"Gre za podkupovanje in korupcijo v zdravstvenem sektorju ter goljufijo pri obračunavanju, oboje pa v povezavi s predpisovanjem in obračunavanjem citostatikov," so še dejali. Citostatike sicer uporabljajo pri kemoterapiji za zdravljenje raka. Morebitna škoda se giblje v višini več milijonov evrov.